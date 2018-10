Facebook

Die Künstlerinnen Kerstin Nordenstam (Mitte) und Monica Chism erläutern das Projekt. Links: Dolmetscherin Lena Kröll © Raimund Heigl

Zwei Jahre lang hat das überregionale Leader-Projekt „Time for Interaction“ gedauert, von 7. bis 9. Oktober ist es in der Oststeiermark zu Ende gegangen. Beteiligt waren die Leader-Regionen Zeitkultur Oststeirisches Kernland für Österreich mit Sitz in Hartberg, Aller-Fuhse-Aue aus Deutschland (nördlich von Hannover) und Västra Smaland im Süden von Schweden. Lokale Integrationsmaßnahmen wurden in allen Partnerregionen getestet.