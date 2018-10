Facebook

Treffen nach 45 Jahren © Herwig Heran

Vor 45 Jahren, im Jahr 1973, wurden in Weiz zum ersten Mal im selbstständig gewordenen BG/BRG Weiz an 37 Maturantinnen und Maturanten vom damaligen Landesschulinspektor Leopold Wiesmayr ihre Reifezeugnisse überreicht. Unterrichtet wurde damals noch im Volks- und Hauptschulgebäude, der Neubau folgte erst Jahre später.

Seither treffen sich die Absolventen alle fünf Jahre. Am vergangenen Samstag war es wieder so weit. Im Gasthof Ederer am Weizberg traf man sich zum gemütlichen Beisammensein. Aus ganz Österreich waren die ehemaligen Maturanten zu diesem Treffen gekommen, Walter König kam sogar aus Ahlen in Westfalen. Dort war er als Betriebsführer bei Ruhrkohle tätig. Einige leben in fernen Ländern wie in Bolivien, im Iran, auf Bali oder auch in der benachbarten Schweiz. Der große Star des Jahrganges war die „Miss Austria 73“ Roswitha Kobald, die viele Jahre in New York lebte und 2012 gestorben ist.