Die Betreuer der Kinder und Jugendlichen im Innovationstruck greifen manchmal auch noch selbst zu den schönen Lego-Bauwerken © Petra Schwarz

Seit Donnerstag macht der Innovationstruck der Industriellenvereinigung in Weiz vor der Stadthalle Station. Er lädt dazu ein, sich über die digitale Zukunft Gedanken zu machen. Bereits am ersten Tag waren mehr als 300 Volksschulkinder in dem Truck zu Besuch, darunter Kinder der VS Weizberg, der VS Gutenberg und der VS St. Kathrein am Offenegg.