Ein IT-Unternehmen kaufte den ehemaligen Kindergarten in Hofstätten und adaptierte die Räume. Jetzt muss das Gebäude um drei Meter kleiner werden, weil die Autobahnauffahrt eine zusätzliche Spur benötigt.

Vom Gebäude des ehemaligen Kindergartens Hofstätten werden die vorderen drei Meter abgetragen © Raimund Heigl

In diesem Herbst sollten eigentlich die Bauarbeiten für den Turbokreisverkehr Pirching und die umgebaute Autobahnabfahrt Gleisdorf Süd beginnen. Daraus wird aber nichts. Denn bei einem Treffen zwischen Asfinag, Land und Gemeinde kam heraus, dass von Süden kommend die geplante Lösung der Linksabbiegespur zur Tischlerei Knittelfelder unmittelbar vor der Autobahnauffahrt in Richtung Wien so nicht durchführbar ist.