Nach langen Verhandlungen wurde am Mittwoch ein Geldautomat auf dem Weizer Hauptplatz installiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Geldautomat wurde am Mittwoch beim Stadtmarketing am Weizer Hauptplatz installiert © KK

Der entsprechende Beschluss im Weizer Gemeinderat wurde bereits Ende September 2016 erfolgt. Damals war klar, dass die Banken kein Interesse an der Errichtung eines Geldautomaten am Weizer Hauptplatz haben, also hat sich die Stadt entschlossen, diesen im Büro des Stadtmarketings selbst zu betreiben. Bis zur Umsetzung dauerte es jetzt wegen einiger bürokratischer Hürden aber doch mehr als zwei Jahre.