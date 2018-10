Eine Frau ärgerte sich über ein widerrechtlich am Behindertenparkplatz abgestelltes Auto. Wie sich herausstellte, war es jenes des Bürgermeisters. Dieser zeigt sich reumütig.

Vor dem Gemeindeamt in St. Kathrein/O. gibt es einen Behindertenparkplatz © Sujet: Gubisch

Die Besucherin einer Fußpflegerin in St. Kathrein am Offenegg ärgerte sich am Montag über ein auf dem direkt vor dem Haus auf dem Behindertenparkplatz abgestelltes Auto ohne entsprechende Genehmigung. „Ich habe eine 90-prozentige Behinderung und bin auf diese Parkplätze angewiesen“, erklärt die Frau. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem „falsch geparkten“ Auto um jenes von Bürgermeister Thomas Derler – das Gemeindeamt ist genau über der Fußpflegeeinrichtung untergebracht. „Eigentlich wäre es nicht der Rede wert, wenn er sich wenigstens entschuldigt hätte, aber er war richtig aggressiv, als ich ihn zur Rede gestellt habe“, sagt die Frau.