Multikulturelles Fest © Herwig Heran

Unter dem Motto „Gemeinsam Leben in Weiz“ wurde in der Bezirkshauptstadt, in der derzeit Menschen aus 74 Nationen leben, bis in die Abendstunden in der Europa-Allee das "Fest der Kulturen" gefeiert. Mit multikultureller Musik, kulinarischen Köstlichkeiten aus Arabien, Persien, Afghanistan und aus der Steiermark, mit einer Gewürz- und Kaffeeverkostung und einem Kinderprogramm mit "Kuddel "Muddel" Theater wurde den vielen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Mit orientalischen Tänzen, Livemusik der „John Ryan´s Band“ und einer „Multikulturellen Mischung“ oder auch mit dem Auftritt der „Fladnitzer Schuhplattlerinnen“. Mit in viele Sprachen übersetzten Spruchbändern wurden rund um das Festgelände Gedanken zur Diversität, dem unterschiedlichen Leben miteinander, präsentiert. Diese wurden im Rahmen eines Schulsozialprojektes von Schülerinnen und Schülern von Schulen aus dem ganzen Bezirk Weiz erarbeitet.