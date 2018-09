Facebook

Landeskommandant Reinhard Leichtfried ernannte Johann Preihs zum Referatsleiter © LFV

"Für mich war es eine Überraschung", gesteht der Weizer Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Preihs, als ihn der Landeskommandant Reinhard Leichtfried bat, das Referat "Innere Angelegenheiten" im Landesfeuerwehrkommando zu übernehmen. "Es gibt ja auch jüngere", so der 63-Jährige, "aber ich bin sehr begeistert, dass ich in meinem Alter so etwas erreichen kann."