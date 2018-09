Der heuer bereits zweite Assistenzeinsatz des Bundesheeres nach dem Hochwasser in Gasen ist nach zwei Woche beendet. Am Freitag rückten die Soldatinnen und Soldaten aus der Almenlandgemeinde ab.

Die Pioniere mit der von ihnen errichteten Behelfsbrücke über den Gasenbach © Bundesheer/GREBIEN

Nach zwei Arbeitswochen beendeten die 49 Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres am Donnerstag ihren Einsatz zur Hilfeleistung nach den neuerlichen verheerenden Unwettern in Gasen und rückten am Freitagvormittag ab. Es war heuer bereits der zweite Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Gasen.