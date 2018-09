Für eine Dokumentation hat der österreichische Privatsender die Schlagerkreuzfahrt "Musi auf See" und die "Full Metal Cruise" begleitet. Das Ergebnis ist ab Mittwoch in zwei Teilen auf ATV zu sehen.

Edlseer mit Fans in Malta © ATV

Im Juni stachen sie gemeinsam in See: 800 Fans schwebten mit den Edlseern, Andy Borg, den Grubertalern, dem Nockalm Quintett und Monika Martin eine Woche lang im siebten Schlagerschiffshimmel.

Ein Team von ATV hat die "Musi auf See" auf der MSC Seaview von Genua über Malta nach Barcelona begleitet: Die Edlseer, die in Genua über die Größe des Schiffs staunen, die Fans, die gemeinsam mit den Musikanten an der Bar sitzen, der standesgemäße Frühschoppen an Bord, die Grubertaler, die am Weg nach Neapel das achtzehnte Stockwerk des riesigen Schiffs mit Volksmusik begeistern und einen Landgang auf Capri mit ihren Fans unternehmen.

Beste Laune auf der MSC Seaview: Andy Borg, Friedl Würcher von den "Nockis", Fritz Kristoferitsch von den Edlseern Foto © ATV

Parallel gibt es in der Reality Doku "Auf Kreuzfahrt mit den Stars - Volksmusik und Heavy Metal" auch Eindrücke der Full Metal Cruise, "der Kreuzfahrt für den gut verdienenden Hardrocker und Headbanger" auf Mallorca, eingefangen.

Teil eins der zweiteiligen Doku wird am Mittwoch, 26. September 2018, um 22.20 Uhr bei ATV ausgestrahlt.

An Bord mit den Edlseern Foto © ATV