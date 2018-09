Kleine Zeitung +

Weizer Oktoberfest Bierkrugstemmen, Tanz und Musik in neun Lokalen

Oktoberfeststimmung herrschte am Samstagabend in neun Weizer Lokalen, in denen zum Oktoberfest das spezielle Puntigamer Herbstmeister Bier ausgeschenkt wurde . Bereits zum vierten Mal wurde das Fest in Weiz gefeiert.