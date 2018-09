Facebook

Simon und Veronika © Herwig Heran

Eine Stunde nach Sonnenuntergang fand unter freiem Himmel, bei Vollmond die Premiere des von Alfred Jokesch, Astrid Praßl, Bernhard Weber, Thomas Geiger und Valentina Longo verfassten, bewegenden, meditativen Schauspiels rund um das Leiden Jesu zum Mitgehen am Schwob´n, statt.

Die Autoren setzten sich im Inhalt des Schauspiels mit „Wer kennt sie nicht? Unerwartete Erfahrungen, die das bisherige Leben in einem anderen Licht erscheinen lassen und den gegenwärtigen Ereignissen eine neue Bedeutung geben. So wie es auch für einige Zeugen des Kreuzweges gewesen sein muss“ auseinander. Diese Verschiebung der Perspektive wurde dann in fünf Fällen rund um das Leiden Jesu näher betrachtet. Vom Balken auf dem Schwob`n zur Feuerstelle, zur Laube, zum Schulhof bis zum Missionskreuz auf der Stadtseite der Basilika begleitete das Publikum das Schauspiel.