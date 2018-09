Motorradlenker rutschte in einer Linkskurve auf der B72 mit seinem Fahrzeug weg, kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer an seiner Schulter.

In dieser Kurve passierte das Unglück © FF Viertelfeistritz

Gegen 10.15 Uhr war ein 60-jähriger Mann am aus dem Bezirk Weiz am Freitagvormittag mit seinem Motorrad auf der B72 von Weiz kommend in Fahrtrichtung Anger unterwegs. Laut eigenen Angaben sei ihm beim Ortsanfang Hart-Puch (Gemeinde Anger) in einer Linkskurve das Vorderrad weggerutscht, berichtet die Polizei. Dadurch kam der Lenker zu Sturz und traf laut Rotem Kreuz mit einer Schulter auf der Gehsteigkante auf. Dadurch verletzte er sich die Schulter schwer. Der 60-Jährige wurde nach der Erstversorung vom Roten Kreuz Weiz ins LKH Weiz gebracht.