In Anwesenheit von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wurde am Freitag der neue Kindergarten in Gersdorf offiziell eröffnet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kinder freuen sich über den neuen Kindergarten. © Matthias Janisch

Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Freitag der neue Kindergarten in Gersdorf an der Feistritz eingeweiht. Insgesamt wurden für das Projekt knapp 1.5 Millionen Euro in die Hand genommen, der Bund, das Land sowie die Gemeinde teilten sich die Kosten. In der neuen Betreuungseinrichtung ist auch eine Kinderkrippe integriert. Darüber hinaus wurde der Bewegungsraum erneuert und ein neuer Kleingruppenraum geschaffen.