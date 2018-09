Was es für ein erfolgreiches Zusammenleben der Kulturen in Weiz braucht und wo Herausforderungen liegen. Experten berichten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reinhart Nöhrer (Kolping Weiz), Marie-Theres Zirm (cardamom), Harald Strobl (Strobl Bau), Andreas Raith-Pretterhofer (Weiz Sozial), Thomas Klamminger (Internationale Klasse HTL Weiz), Johann König (Kunsthaus Weiz), Helga Marx (AMS Weiz), Fery Berger (Way of Hope) und Theres Raith-Breitenberger (DLG) © Jonas Pregartner

Kommenden Freitag lädt die Gesellschaft „Flüchtlinge in Weiz“ zum zweiten „Fest der Kulturen. Symbolisch ist der Slogan: Aus dem Vorjahresmotto „Gemeinsam feiern in Weiz“ wurde heuer „Gemeinsam leben in Weiz“. Man hat sich kennengelernt, beschnuppert, jetzt geht es ums Miteinander im Alltag – in Weiz sind immerhin 74 Nationen vertreten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.