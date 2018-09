Facebook

85 bis 90 Mitarbeiter sind beim Wirtschaftshof tätig. Darunter sind viele Fachkräfte. So hat die Stadt etwa eigene Mechaniker (für den Fuhrpark), Maler oder Tischler. © KK

Ob das „ein Stück der Orbanisierung in Weiz, sehr polemisch gesagt“, sei, dass der Bericht des Prüfungsausschusses nicht auf der Tagesordnung stehe, fragte Franz Hauser (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Weizer Gemeinderates. Ist es nicht, der Stadtrat hatte die Tagesordnung nur bereits beschlossen, bevor der Prüfungsausschuss tagte, erläuterte Bürgermeister Erwin Eggenreich (SPÖ). Also wurde der Bericht per Dringlichkeitsantrag hinten angereiht. Was Hauser dann in diesem letzten Tagesordnungspunkt aus dem Ausschuss berichtete, bot immerhin Diskussionspotenzial.

