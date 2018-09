Facebook

Die Bundesheerpioniere laden die Brückenteile ab © Jonas Pregartner

Zumindest nach dem schweren Unwetter vom Freitag zeigt sich das Wetter von der gnädigen Seite – kein Regen, sondern Sonnenschein bei den Aufräumarbeiten am Wochenende, das wird auch in den nächsten Tagen so bleiben. Während die Feuerwehr Gasen gestern die Arbeiten einstellen konnte, rückten Montagmittag rund 50 Pionierkräfte des Bundesheeres mit schwerem Gerät an. 17 Bagger und 23 Lastwagen sind derzeit in Summe im Einsatz.

