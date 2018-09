KOMM.ST LAB"anger" und Humanity

Facebook

Von links nach rechts: Marlene Hausegger, Günther Friesinger, Roswitha Weingrill und Carina Hutter im KOMM.ST LAB. © Lukas Meißl

Das KOMM.ST LAB in Anger geht mit einer neuen Ausstellung in die heurige Herbstsaison. Die obersteirische Künstlerin Marlene Hausegger changiert dabei zwischen Abgrenzungen, Eingrenzungen und Freiheitselementen. Im Stile der in den 60er-Jahren aktiven Kunstgruppe der Situationisten ging auch Hausegger auf Erkundungstour durch Städte. Interessante Objekte des öffentlichen Raums, die im Spannungsfeld zwischen Barriere und Freiheit stehen, hielt sie auf analogen Fotografien fest. Neben Bildern aus Mexiko, Triest, Belgrad und Paris beschäftigte sich die nunmehr in Wien lebende Künstlerin mit dem Ort Anger. „Die Menschen fühlen sich hier scheinbar sehr wohl“, so Hausegger, „das einzig Unstimmige ist der Ortsname, sofern man ihn auf Englisch liest“. So stellte sie dem Wort „anger“ (englisch für Zorn, Wut) das Wort „humanity“ (englisch für Menschlichkeit) gegenüber und generierte somit auch ein neues Ortsschild.