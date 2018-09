Facebook

An dieser Kreuzung krachten auf der B64 bei Passail krachte es © KK

Es war gegen 18.30 Uhr, als die Feuerwehr Passail zu einem Unfall auf der B64 gerufen wurde. Dort waren ein Sportwagen, ein Lotus, und ein Mopedauto bei einer Kreuzung ineinandergekracht. Die Fahrerin des Mopedautos, die aus Richtung Passail kam, wollte an der Kreuzung auf der B64 in eine Gemeindestraße einbiegen. Ihr entgegen kam der Lotos-Lenker aus Richtung Weiz. Die Sonne stand schon niedrig, so wurde er auch noch geblendet.

Die Autos krachten ineinander. Die Lenkerin wurde ins Krankenhaus gebracht, der Sportwagenfahrer wurde am Knie verletzt. Die Feuerwehr Passail war mit zwölf Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz.