Einwohner. Mit 11. September 2018 hatte Weiz 11.727 Einwohner.



Zuzug. 2017 hatte die Stadt den höchsten Pro-Kopf-Zuzug aller Gemeinden im Bezirk Weiz.



Wirtschaftskraft. Nach Raaba-Grambach, Lannach und Premstätten lag Weiz bei der Wirtschaftskraft im Vergleich aller 287 steirischen Gemeinden auf Platz vier.



Arbeitsplätze. 11.300 Arbeitsplätze gibt es laut Wirtschaftskammer in der Stadt Weiz (Voll- und Teilzeit). 8500 Menschen pendeln täglich in die Stadt, 2500 pendeln täglich aus. Alleine in der Stadtgemeinde (inklusive Bauhof) arbeiten rund 430 Menschen.



Arbeitslosigkeit. 2,7 Prozent war die Arbeitslosigkeit im August hoch, das heißt, 2,7 Prozent aller Arbeitsfähigen haben keine Arbeit. Steiermarkweit lag der Wert bei 5,4 Prozent (Österreich 7 Prozent).