Ein Foto aus den Anfangstagen © Repro: Jürgen Fuchs

Es ist 1968, das Jahr von Jugendrevolten und Vietnamkrieg, das die Welt nachhaltig geprägt hat – und die österreichische Volksmusik. In der Gasen, im Tal zwischen Birkfeld und dem Straßegg, treten zu Lichtmess drei blutjunge Musiker, 18, 17 und 15 Jahre alt, zum ersten Mal ins „Rampenlicht“. In der Besetzung des legendären Edler-Trios (Polka, Harmonika, Klarinette) unterhalten sie rund 40 Senioren – und bekommen dafür jeder 50 Schilling in die Hand gedrückt. Der unspektakuläre Beginn einer Karriere, die steiler verlaufen soll als die Hänge der Bergbauernhöfe, von denen die drei jungen Talente stammen.

