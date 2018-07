Facebook

Das Verleihsystem der ebike-Box soll über die Grenzen hinaus ausgerollt werden © KK

Am Montag, 16. Juli, geht es los: das Crowdfunding für die „eBike-Box“. Investoren werden gesucht, die sich an dem jungen Unternehmen beteiligen wollen. Was geplant ist, kann man sich jetzt schon anschauen: Firmengründer Michael Friesenbichler und Elisabeth Hutter, beide Birkfelder, haben heuer schon 14 solcher Boxen bei Hotels stehen, gefüllt mit hochwertigen E-Bikes. Sechs weitere werden heuer ausgeliefert.

