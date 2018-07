Facebook

Die beiden Fahrzeuge prallte frontal zusammen © Stadtfeuerwehr Weiz

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Moped kam es am Montagmorgen auf der B64 in der Weizklamm im Gemeindegebiet von Naas. Ein 17-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Weiz hat, so die Angabe der Polizei, aus Fahrtrichtung Passail kommend eine Kurve geschnitten. Dabei prallte er frontal in den entgegenkommenden Lastwagen.