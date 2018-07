Fünf Mal fand das Gleisdorfer Parkfest immer am Schulschlusstag statt. Heuer machte das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Die Party wurde aber am Tag darauf nachgeholt.

Einen Tag später als sonst wurde heuer im Gleisdorfer Stadtpark gefeiert © Katrin Seidnitzer

Das sechste Parkfest der JVP Gleisdorf bescherte dem Organisationsteam mehr Sorgen und Aufwand als bisher. Nach fünf Jahren voller Wetterglück traf heuer der ungünstigste Fall für eine Open-Air-Party ein: Sturm, Hagel und Regen ohne Ende an den letzten Tage vor dem Fest. Auch am eigentlichen Festtag, dem Freitag, war keine Wetterbesserung in Sicht.