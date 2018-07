Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Herwig Heran

Das turbulente Lustspiel „Der Chef weiß von nichts“, aus der Feder der Schweizer Autorin Claudia Gysela, sorgt wieder im Park von St. Ruprecht an der Raab für köstliche Unterhaltung. Unter der Regie von Franz Deutsch, der auch selbst eine tragende Rolle spielt, gestalteten Roswitha Maurer, Elisabeth Deutsch, Jutta Deutsch, Lukas Bloder, Laura Jandl, Herwig Steiner, Robert Wagner und Gerald Fink zu einem heiteren Intrigenspiel in der Firma Winter Corporate. Die schüchterne, aber tüchtige und zuverlässige Verkaufssachbearbeiterin Laura steht in diesem Stück im Mittelpunkt. Sie wird gemobbt und sexuell belästigt und nach chaotischen Verwirrungen letztlich vom Juniorchef in die Arme genommen, der auch die bösen Mitarbeiter fristlos entlässt.