Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Land, Kammer und Tierschutzombudsfrau gratulieren. © Ulla Patz

Hier möchte man einziehen: Die Räume lichtdurchflutet, die Aussicht am Steinberg in Mortantsch berauschend und Verkehrslärm hat man nur in Ausnahmefällen – so wie heute, wenn etliche Autos auf der Suche nach der Adresse Steinberg 116 am Berg herumirren. Diese kennt das Navi nämlich noch nicht und so beginnt die Preisverleihung für tierschonende Bauweise halt etwas später.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.