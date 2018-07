Auch im Regen herrschte am Schulschlusstag in der Weizer Altstadt reges Treiben beim Sommermarkt. Nicht alle Spielestationen konnten genutzt werden, doch die "Euro-Cash-Box" hatte Vollbetrieb und auch die Musikgruppen sorgten für gute Stimmung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Herwig Heran

Strahlendes Sommerwetter war in den vergangenen Jahren Standard am Tag der Zeugnisverteilung in Weiz und damit ein Garant für gute Stimmung und Unterhaltung beim traditionellen Sommermarkt. Heuer fand er im Regen statt.