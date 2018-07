Birkfeld, Anger"Das Wasser ist bei der Haustür herausgeronnen"

Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter regnete es innerhalb einer im Raum Birkfeld. Hänge rutschten, in Koglhof wurde ein Haus abgedeckt. Starker Hagel, Überschwemmungen und entwurzelte Bäume auch im Süden.

Ein Fluss mitten im Zentrum © FF Birkfeld

Ein Platzregen, Gewitter und Hagel ging am Donnerstag gegen 17 Uhr im Raum Birkeld nieder. Innerhalb kürzester Zeit verwandelten sich Straßen in Bäche (siehe Video auf der Facebookseite der Feuerwehr Birkfeld). Der Hang hinter einer Autowerkstatt rutschte ab, Schlamm und Wasser waren mitten in der Werkstatt.