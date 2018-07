Kleine Zeitung +

Public Viewing Die Klangwolke fliegt über den Bezirk

Am Samtsag steigt wieder die Klangwolke des ORF Steiermark, das Styriarte-Konzert "Schubert in Stainz" wird live übertragen. Dazu gibt es veranstaltungen in der ganzen Steiermark, so auch in Gleisdorf, Thannhausen und St. Kathrein am Offenegg.