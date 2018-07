Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach dem Treffen, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, bilanzierte Fery Berger gemeinsam mit Asylwerbern in einem auf Facebook veröffentlichtne Video den Ablauf © Screenshot Facebook

Im Zuge des Disputs zwischen dem oststeirischen Asylnetzwerk und der Landes-FPÖ - wir berichteten mehrmals - hat es am Mittwochabend das zweite Treffen gegeben. Es war sogar ein bisschen etwas Historisches dabei, denn zum ersten Mal trafen freiheitliche Spitzenpolitiker direkt auf Asylwerber. Drei Flüchtlinge, die in Weiz vom „Way of Hope“ unter Koordinator Fery Berger betreut werden, schilderten FPÖ-Landesgeschäftsführer Anton Kogler, FP-Landespressesprecher Philipp Könighofer und Bezirksparteiobmann Erich Hafner ihre Geschichte.