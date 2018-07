Bei Arbeiten am Teichrand rutschte ein Bagger Richtung Wasser und verlor so festen Grund unter dem Antrieb. Feuerwehr konnte ihn sichern.

Hofstätten an der Raab

Der Bagger steckte im Schlamm fest © FF Hofstätten an der Raab

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hofstätten zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Mann hatte mit seinem eigenen Bagger bei seinem Teich gearbeitet. Dabei war der Bagger in den Teich gerutscht und konnte sich selber nicht mehr befreien. Also wurde die Feuerwehr alarmiert.