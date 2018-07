Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr schnitt ein 88-Jähriger auf einem Bauernhof in Fischbach in einem Holzschuppen Brennholz mit einer Kreissäge. Dabei verfing sich ein Holzstück und zog die rechte Hand gegen das Sägeblatt. Der Mann erlitt schwere Schnittverletzungen an der Hand.