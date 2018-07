Stimmen Sie mit!Gesucht: Das beliebteste Schüler-Redaktionsteam

Facebook

Das Redaktionsteam des Borg Birkfeld © Juergen Fuchs

Am Kleine-Zeitung-Projekt "Schüler machen Zeitung" haben Schulen aus der ganzen Steiermark teilgenommen - so auch das Borg Birkfeld und das BG/BRG Gleisdorf. In wochenlanger Arbeit haben die Schüler drei Zeitungsseiten gestaltet, indem Interviews geführt und Texte geschrieben wurden. Belohnt wurden die fleißigen Schülerinnen und Schüler mit einem Tag im Styria Media Center, wo die Zeitungsseiten vollendet und in ihre endgültige druckreife Form gebracht wurden.