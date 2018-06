Gleisdorf will alternsfreundlich werden und Bemühungen setzen, den Alltag alternder Menschen zu erleichtern. Aber nicht nur das.

Weitgehende Einigkeit unter den Mandataren des Gleisdorfer Gemeinderates bei der letzten Sitzung vor dem Sommer © Ulla Patz

Unterschiedlichste Themen kamen bei der letzten Gleisdorfer Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien auf den Tisch. Nach leistbaren Wohnungen erkundigte sich etwa FPÖ-Mandatar Joachim Dokter. Bürgermeister Christoph Stark verwies auf Wohnungen im sozialen Wohnbau in der Jahngasse, die demnächst fertig werden. Auch werde die GWS geförderte Wohnungen in der Fürstenfelder Straße bauen, wenn sie eine Genehmigung bekommt. Problematisch auch für Bauträger seien die Grundstückspreise in Gleisdorf.

