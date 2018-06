Facebook

Freuen sich über 50 Jahre Wellenbad: Bernhard Braunstein, Thomas Reiter, Tamara Niederbacher, Christoph Stark, Harry Pankesegger und Gerwald Hierzi © Christoph Stark/Gleisdorf

1968 wurde das Gleisdorfer Wellenbad in der Feldgasse um rund 11,5 Millionen Schilling errichtet. Davor gab es in Gleisdorf ein altes Flussbad an der Rabnitz, das jedoch immer wieder von Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde.