Voitsberg Sie lädt zum Rendezvous der Kunststile

Am Freitag, dem 29. Juni, lädt die Künstlerin Melitta Winkler aus St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz zur großen Vernissage in die Galerie am Schlossbergtor in Voitsberg. Dort zeigt sie Bilder, Säulen und Obelisken.