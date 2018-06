Facebook

Übergabe des Schulwegplans an die Volksschüler © KK

Gefahren gibt es auf dem Schulweg viele: schlecht einsehbare Kreuzungen, parkende Autos, Kurven ... Um diese Gefahren zu reduzieren, hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit der Volksschule Weiz einen Schulwegplan erarbeitet. Direktorin Lydia Kalcher war gemeinsam mit Martina Hofer (KFV), Elternvertretern und Vertretern der Stadtpolizei in Weiz unterwegs. „Uns ist wichtig, dass Kinder gesund und zu Fuß aber auch sicher in die Schule kommen“, sagt Kalcher. Beim Rundgang entdeckte Gefahrenstellen wurden in den Plan, den die Volksschüler bekommen, eingearbeitet.

So sieht der Schulwegplan aus; Gefahrenstellen sind gelb, orange und rot markiert Foto © Schulwegplan KFV/AUVA

Dort ist dann zu lesen, dass man an der Kreuzung Mühlgasse/Hans-Sutter-Gasse zweitere keinesfalls queren sollte. „Du siehst wegen der Kurve und der Häuser nicht, ob sich Fahrzeuge nähern.“ Auch vom Zebrastreifen in der Marburger Straße beim Hauptplatz wird abgeraten: „Mache lieber einen Umweg über die Rathausgasse oder den Marianne-Fritz-Weg.“

Der „empfohlene Schulweg“ ist hingegen durch blaue Linien markiert, die von der Marburger Straße im Süden, bis zur Kapruner-Generator-Straße im Norden, Birkfelder Straße im Osten und Hofstattgasse im Westen zur Schule führen.