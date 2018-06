Zum 40. Mal findet heute und morgen ein Theaterfestival in Gleisdorf statt. Kinder- und Jugendtheatergruppen spielen im Haus der Musik. Jeder kann kommen und zuschauen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theater, Spiel, Spaß und ein Clown - das erwartet Teilnehmer und Besucher der Coolisse © Jonas Pregartner

Vor 40 Jahren rief die im Dezember verstorbene Theaterregisseurin Sigmut Wratschgo die Oststeirischen Theatertage ins Leben, die sie zehn Jahre lang organisierte. Im Rahmen dieser Theatertage wurde übrigens auch der Schauspieler und Kinderstar Harald Gauster („Waldheimat“) entdeckt. Vor 30 Jahren übernahm Karl M. Wilfling die Leitung und entwickelte die Theatertage zum Kinder- und Jugendtheaterfestival, das nun den Namen „Coolisse“ trägt.

Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich bei der Jubiläumsausgabe wieder verschiedene Kindertheatergruppen im Gleisdorfer Haus der Musik, wo sie ihre eingeübten Stücke aufführen (jeder kann zuschauen kommen). Das Festival wird in Zusammenarbeit mit Landesjugendreferat, Landesspielberatung und Stadtgemeinde Gleisdorf durchgeführt.

Programm

Los geht es am Mittwoch, 27. Juni, um 8.15 Uhr mit dem Stück „Kommissar Max löst jeden Fall?“ (Cool-Kids Gleisdorf). 9 Uhr: „Kein Schatz für faule Pirat(inn)en“ (Europakinder Gleisdorf); 9.45 Uhr: „Verflixt nochmal, mich hat's verhext“ (VS Hofstätten); 10.30 Uhr: „Tatort Märchen“ (Kinder- u. Jugendtheater Bruck/Mur); 11.30 Uhr: Theaterworkshop; 13 Uhr: Basteln, Spiel und Spaß; 14 Uhr: „Die Befreiung des Mondes“ (VS Murfeld); 14.45 Uhr: Clown Erich.

Am Donnerstag, 28. Juni, wird dann um 9 und 14.30 Uhr: „Kein Schatz für faule Pirat(inn)en“ gespielt. 9.30 und 15 Uhr: „Kommissar Max löst jeden Fall“; 13 Uhr: Faszination Seifenblasen.