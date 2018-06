Jäger aus Mtterdorf an der Raab, Greith und Dörfl informierten die Schüler der Volksschule Mitterdorf über ihre Aufgaben als Heger und Pfleger an dem vom Elternverein initiierten Walderlebnistag

© Herwig Heran

Die 87 Mädchen und Buben der Volksschule Mitterdorf an der Raab hatten gestern einen ganz besonderen Erlebnistag. Mit dem Klang der Jagdhornbläser begann schon am frühen Morgen im Schulhof, ein vom Elternverein mit Obfrau Susanna Wachmann initiierten Walderlebnistag, zu dem der Bezirksjägermeister Karl Raith die Schuljugend und die Lehrer herzlich willkommen hieß. Bevor dieser erste Wild- und Erlebnistag began, gab es noch Informationen wie man sich im Wald richtig verhält, was man dort hören, sehen und fühlen kann und über die Bedeutung der Jäger als Heger und Pfleger. Von der Waldpädagogin Maria Durlacher und dem Waldbesitzer Hannes Wagner organisiert, wurden 12 Stationen von dem Obmännern der Gemeindejagden Mitterdorf, Greith und Dörfl Johann Eder, Rudi Kohlfürst und Josef Heuberger mit ihren Jägern in dem von der Schule benachbarten Wald errichtet und betreut.