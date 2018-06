Facebook

Auch Solarkreis kommen zum Abschlusskonzert © KK

Die ganze Kreativität der Jugend wird in der kommenden Woche in vielen Orten der Oststeiermark zu sehen sein. Denn zwei bisher voneinander unabhängige Jugendveranstaltungen sind zu einer geworden. Die Rede ist vom bisherigen Jugendmusikfestival, das es zehn Mal gegeben hat, und das Graffiti und Street Art Festival, das bisher immer in Fürstenfeld stattgefunden hat. „Dort sind jetzt die meisten für Streetartkünstler spannenden Flächen schon bemalt“, sagt Norbert Lipp, schon bisher Leiter beider Festivals, der die Idee der Ehe schon länger hatte und sich sehr auf das erste Jugendkulturfestival freut.