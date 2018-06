Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle © FF Weiz

Zwei Grünschnittplätze gibt es in Weiz - einen in der Stadt, einen weiteren im Ortsteil Büchl. Letzterer stand Dienstagabend in Flammen, zum Glück bemerkte ein vorbeifahrender Feuerwehrmann den Brand und alarmierte seine Kollegen. "Wir haben das Feuer recht schnell im Griff gehabt", sagt Christian Lechner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weiz. Etwa bis Mitternacht waren 17 Feuerwehrleute im Einsatz, löschten den Brand aus drei Rohren, zerteilten den Haufen mithilfe eines Radlagers und kontrollierten die Brandstelle noch mit einer Wärmebildkamera.