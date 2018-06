Facebook

Mehrere Modegeschäfte kommen angeblich nach Weiz (Sujet) © APA/GEORG HOCHMUTH

Handel, vor allem der Textilhandel, war in der Stadt Weiz in den vergangenen Jahren das große Thema, viele Weizer forderten mehr (Mode-)Geschäfte. Die Stadtgemeinde wird diesen Donnerstag der Presse ein Großprojekt für ein Handelszentrum im Europacenter in der Kapruner-Generator-Straße präsentieren.

Offizielle Informationen gibt es davor noch nicht, aber wir haben uns ein bisschen umgehört und sind dabei auf bekannte Namen wie H&M, Lidl oder Cineplexx gestoßen.

Wird sich Ihr Einkaufsverhalten ändern, falls das Projekt Handelszentrum wirklich kommt?

Kommen H&M, Lidl und Co nach Weiz, werden Sie dann auch in der Bezirksstadt einkaufen? Ich kaufe auch jetzt schon in Weiz ein. Ja, sicher, toll, wie sich die Gemeindeverantwortlichen einsetzen. Kommt darauf an, wie letztlich das Gesamtangebot aussieht. Nein, ich kaufe lieber in Gleisdorf oder Graz. Wenn das Projekt wirklich umgesetzt wird, dann schon. Ich bin aber noch skeptisch.