Das Stadtorchester Weiz lud zum traditionellen Sommerkonzert in das Kunsthaus Weiz und begeisterte mit einem hochwertigem Programm mit Werken von Jean Sibelius, Camille Saint-Saens und von Felix Mendelssohn Bartholdy.

© Herwig Heran

Zum zehnten Mal dirigierte der künstlerische Leiter des Stadtorchesters Weiz Dejan Dacic temperamentvoll und einfühlsam ein wunderbares Sommerkonzert im Kunsthaus Weiz, bei dem kompetent und mit Humor Harald Haslmayr durch das Programm führte. Haslmayr gab Einblicke in das Leben und in die Zeit der Komponisten, und führte in deren Werke ein.