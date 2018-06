Facebook

Wolken über Weiz, Naas und Thannhausen am Donnerstagmorgen, Blick von St. Ruprecht Süd © Jonas Pregartner

Nach dem Unwetter mit stärkeren Windspitzen in Gasen und Fischbach am Mittwoch und Starkregen, der am Donnerstag für Überschwemmungen im Bereich Ratten, Strallegg und St. Jakob am Walde sorgte und den Einsatzkräften viel Arbeit bescherten, ist heute, Donnerstag, und am Wochenende im Bezirk Weiz mit ruhigerem Wetter zu rechnen.