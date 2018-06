Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Sauseng hat 2014 Lieferservice Gleisdorf gegründet, Partner in Weiz und Hartberg kamen dazu © Ulla Patz

In Gleisdorf und Hartberg läuft das Lieferservice von Hannes Sauseng „super“, wie er sagt, er stellt neben Essen auch Einkäufe und dergleichen zu. In Weiz allerdings wird über den Sommer tagsüber pausiert. „Wir haben hier Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr geöffnet“, sagt Hannes Sauseng. Er hat in Weiz einen Subunternehmer engagiert.