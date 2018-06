Facebook

Zum ersten Mal veranstalteten am 9. und 10. Juni neun Künstlerinnen und Künstler einen Kunstmarkt mit ihren Werken in und um die Kunstwerkstatt Pfeiffer in Neudorfberg 32 und 55 unter dem Motto "Treff ma uns in da Mittn". Im Garten und im Atelier kann man dort Keramikobjekte, wie exotische Tiere, bunte Vögel, mitten auf der Wiese einen Schädel oder Schnecken und Blumen in Metalltechnik, aber auch großflächige Bilder auf Staffeleien und Bilderserien an den Wänden, sowie überlebensgroße Keramikschildkröten und vieles mehr entdecken. Beteiligt am Kunstmarkt sind mit Ewald Dobida (Malerei und Objektkunst), Silvia Fuchsbichler (Malerei) und Glen Woath (Malerei und Keramik) drei Künstler des Weizer „Atelier Nonconform“, Hans Schaden (Malerei und Objektkunst) aus Wollsdorf , Gernot Schrampf (Malerei) aus Gleisdorf, Helga Schwaiger (Malerei und Objektkunst) aus Thannhausen und der Metallkünstler Gerhard Kulmer aus Mitterdorf an der Raab, sowie Birgit Pfeiffer (Keramik) und Ingrid Pfeiffer (Malerei und Keramik) als Gastgeberinnen.