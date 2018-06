Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Für die Bauern ist das Wetter ein Albtraum: Die Böden sind so aufgeweicht, dass Futter nicht einzubringen ist. Die Kulturen sind kaum zu pflegen. Besserung erst nächste Woche.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Häufiges Bild: Braune Seen statt grüne Wiesen. © Bachhiesl

Warm und schwül, dann reichlich Regen: Derart zeigt sich das Wetter seit Wochen in der Steiermark und sorgt auch abseits der Unwetter-Regionen für Probleme. „Kürbis, Mais oder Getreide: Im Ackerbau kann die notwendige Pflege an Kulturen nicht durchgeführt werden“, hadert man in der Landwirtschaftskammer. Auch „Grünlandbauern können ihr Futter für die Tiere nicht einbringen“, schildert Kammerchef Franz Titschenbacher.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.