Die Preisträger der Weizer Musikschule mit Vertretern der Schule und der Gemeinde © KK

Schülerinnen und Schüler der Musikschulen Weiz und Birkfeld waren beim Bundeswettbewerb von „prima la musica“ in Innsbruck sehr erfolgreich. Die Weizer Klavierschülerin Hanna Hidasi holte in der Altersgruppe I den ersten Preis, Daniel Hidasi (erster Preis) und Gisela Artner (zweiter Preis) feierten in der Altersgruppe II Erfolge. Alle drei werden von Dong Yeon Stelzmüller unterrichtet. Aus Andreas Pöttlers Gitarrenklasse erspielte sich Sarah Kandlhofer in der Altersgruppe I den zweiten Preis.