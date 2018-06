Das für Samstag geplante Familienfest der Stadt Weiz auf den Augsten-Gründen direkt vor der Stadt musste abermals abgesagt werden: Der Boden ist durch die Unwetter so aufgeweicht, dass man nichts aufbauen kann.

Augsten-Gründe in Weiz

Schon der Anhänger des Veranstaltungsservice versank halb im Boden - an ein Picknick auf der Hofbauer-Wiese ist nicht zu denken © KK

Das Familienfest der Stadt Weiz im Landschaftspark Hofbauer auf den Augsten-Gründen direkt vor der Stadt (Gemeinde Mortantsch) hätte eigentlich schon im September stattfinden sollen, doch damals machte die schlchte Witterung den Plänen des Stadtmarketings einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wäre das fest für kommenden Samstag, 9. Juni, geplant gewesen. Doch es wird wieder nichts, Grund ist der durch die Unwetter der vergangenen Tage komplett aufgeweichte Boden.

"An ein Fest ist nicht zu denken. Es war ja als Picknick mit Decken geplant, das ist bis Samstag utopisch, damüssten die Leute Regenhosen anziehen. Wir können nicht einmal Stehtische oder Biertische aufstellen, weil der Boden so tief ist, dass diese gleich umfallen", erläutert Helga Reithofer vom Stadtmarketing die Absage. Die Aufbauarbeiten hatten schon begonnen, doch die Zulieferer von Bauernmarkt und Veranstaltungsservice versanken schon auf der Zufahrt. Auch das WC war überschwemmt und zumal weitere Regenfälle prognositiziert sind, könnte das auch am Samstag wieder der Fall sein.

Der nächste Samstag (16.6.) als möglicher Ersatztermin geht auch nicht, weil am Tag davor der Weizer Energielauf stattfindet und die Auf- und Abbauarbeiten für zwei so große Veranstaltugnen innerhalb kurzer Zeit sich nicht ausgehen würden. "Das Fest ist bis auf weiteres abgesagt, wir danken unseren Partnern für ihr Engagement", sagt Stadtmarketingleiter Axel Dobrowolny.

Optisch sehen die Wiesen im Landschaftspark Hofbauer gar nciht so schlecht aus, aber sie sind komplett aufgeweicht Foto © KK