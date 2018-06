Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Beifahrertür des Kleinwagens verkeilte sich in der Stoßstange des Range Rover © FF St. Ruprecht/Raab

Und der nächste Unfall auf der B64 in St. Ruprecht an der Raab: Wie berichtet hatte es heuer zwischen Gleisdorf und St. Ruprecht Nord in den ersten fünf Monaten schon so viele Unfälle gegeben wie im ganzen Jahr 2017. Diesmal passierte der Zusammenstoß bei der Kreuzung des Autohauses Unger. Ein Mann bog am Mittwochabend um 18 Uhr mit seinem Pkw von der Unimarktseite aus in die B64 ein und übersah dabei einen aus Weiz kommenden Kleinwagen, in dem drei Personen saßen.

Das einbiegende Fahrzeug erfasste den Kleinwagen auf Höhe der Beifahrertür. Alle drei Personen in dem Kleinwagen wurden leicht verletzt und vom Roten Kreuz in das LKH Weiz gebracht. Feuerwehr St. Ruprecht und Polizei sicherten die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr. Die Feuerwehr baute außerdem einen Brandschutz auf und barg danach die Fahrzeuge.

So sahen die beiden Fahrzeuge nach dem Unfall aus Foto © FF St. Ruprecht/Raab